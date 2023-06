Premio ABIO Napoli | al via la ventunesima edizione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 10 giugno alle ore 10 al Teatro dei piccoli di, andrà in scena ladel, “Ci credete che siamo tutti artisti?”. Un evento emozionante organizzato dall’Associazioneche da 23 anni si impegna per rendere i reparti pediatrici più a misura di bambino, attraverso il gioco l’ascolto e l’allestimento di reparti accoglienti e colorati al fine di rendere meno traumatica la permanenza in ospedale dei bambini e delle loro famiglie. Ogni anno i volontari diraccolgono centinaia di opere d’arte nate dalla fantasia dei bambini incontrati nelle corsie che, con matite e colori, danno voce alle emozioni provate durante la degenza in ...

...promosso dal Comitato saviglianese della Croce Rossa (in collaborazione con NodoComix ed), che ... "Coloro che non hanno provveduto a ritirare ildell'estrazione possono rivolgersi all'......promosso dal Comitato saviglianese della Croce Rossa (in collaborazione con NodoComix ed), che ... "Coloro che non hanno provveduto a ritirare ildell'estrazione possono rivolgersi all'......per la modella e ilNobel che lo affiancarono a Sanremo. Ecco perché questo cambiamento per lui non è sconfitta, ma l'opportunità della vita per tornare sé stesso di Gianmarco Aimi F...

21° Premio ABIO Napoli Mediterranews

La festa più divertente dell’anno che premia le bambine e i bambini ricoverati nei reparti pediatrici di Napoli e provincia Sabato 10 giugno alle ore 10 al Teatro dei piccoli di Napoli, andrà in scena ...