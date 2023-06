Premi di risultato e welfare aziendale | tassazione | limiti | benefit Le istruzioni Inps

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il recente Decreto Lavoro ha dedicato particolare attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale da intendersi come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti. Oltre all’innalzamento, dal 1° luglio 2023, della percentuale di riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori, rispettivamente, al 6 ed al 7%, il D.L. 4 maggio 2023 numero 48 prevede, limitatamente all’anno corrente e con riferimento ai soli dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) l’aumento della soglia di deper i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori come misura di.L’, con la Circolare del 31 maggio 2023 numero 49, ha colto l’occasione della novità prevista dal Decreto Lavoro per riassumere il ...

S." Roberto Barbolini è romanziere e giornalista, ha vinto, ha lavorato con Giovanni Arpino ... Mescolando bene gli elementi, ilè un libro di 180 pagine di rara brevità. Si segnalano: ...Altriin palio sono il Glamour Award, il Wearable Art Award, l'Innovation Award e il ...internazionale" Martina "Non riesco a descrivere la felicità che provo per aver raggiunto questo...Utenze, costi dei mutui,assicurativi: siamo proprio sicuri di scegliere in base alla ... danno la possibilità di ottenere ilanche nel giro di poche ore o pochi giorni. E se proprio ...

Premi di risultato e welfare aziendale: nuovi chiarimenti dell’INPS Lavoro e Diritti

È Planet Green Cup, sfida ideata dalla startup Up2You. Alla competizione hanno partecipate 13 imprese. Tagliate 47 tonnellate di CO2 pari a 360 viaggi in aereo Milano-Roma ...Bravo, bravissimo. Breve, brevissimo. In tempi di Grandi Storie, saghe infinite, romanzi-polpettone, narrazioni fiume e pagine a cascata, la forma breve-brevissima può essere un salutare riparo per il ...