Preghiera della sera 7 Giugno 2023 | “Tu sei la miei pace”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Tu sei la mia”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... 'quando facciamo il terzo'" 'Papa Francesco è vigile e cosciente e ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e diche lo hanno da subito raggiunto', ha aggiunto il direttore...'Papa Francesco è vigile e cosciente e ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e diche lo hanno da subito raggiunto', riferisce il direttoreSala stampa vaticana, Matteo Bruni.... alla celebrazioneSanta Messa celebrata da don Biagio Chiapello ed al seguito dell'evento come da programma allegato. Sarà un momento di, di riflessione, di meditazione, di incontro ...

Papa Francesco in ospedale, la preghiera della Chiesa di Como Espansione TV

Al termine del rito, la salma è stata posta nelle tombe dei vescovi presso l’area del Museo diocesano presente nella Cattedrale ...Nuovo intervento chirurgico per Papa Francesco, che oggi - dopo l'udienza generale - è stato portato al policlinico Gemelli. Il Pontefice era già stato in ospedale ieri e sarà sottoposto a ...