Praga | scontri tra tifosi della Fiorentina e del West Ham | tre feriti e sedici ultras viola fermati

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A poche ore dall’iniziofinale di Conference League traHam, purtroppo, tornano anche glitra. Ancora una volta, come era successo tra romanisti e spagnoli, si ritorna a quell’ambiente che di sportivo ha poco e nulla. Scrive la Gazzetta dello Sport: “In mezzo alla festa deie delHam qualche momento di tensione c’è stato in centro a, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha contenuto e identificato un centinaio, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato ...

...fermati ain seguito a una rissa con rivali inglesi scoppiata in un pub del centro di, ... Teatro degliun pub sulla via Ryti'ska', che esponeva una bandiera degli Hammers. Nell'...Momenti di tensione in centro aper un contatto tra le due tifoserie avvenuto in una via adiacente il centro della città. Poco lontano, ......viola aAP Sedici sono i fermi tra i tifosi viola. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell'episodio che ha scatenato le tensioni. Gli...

Praga, scontri tra tifosi della Fiorentina e del West Ham: feriti e arresti - Sportmediaset Sport Mediaset

Sarebbero tre le persone rimaste ferite durante le colluttazioni avvenute a poche ore dalla finale di Conference League in programma alla Eden Arena: tutti i dettagli ...Brutte immagini arrivano da Praga nel giorno della finale di Conference League. Come riportato da Sportmediaset e Gazzetta dello Sport le tifoserie di Fiorentina e West Ham si sono scontrate in pieno ...