Pompei | occhi aperti sulla movida | ok al piano di videosorveglianza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTelecamere puntateana. Il Ministero dell’Interno ha approvato a pieni voti il progetto dipresentato dal Comune difinanziandolo con 150mila euro, la cifra più alta tra i comuni partecipanti. Il progetto “Pon Legalità” – si legge in una nota del Comune – prevede l’installazione di apparati di monitoraggio “intelligenti“, come videocamere e sensori finalizzati ad incrementare gli standard di sicurezza del centro e delle periferie. Il nuovo servizio diavrà gli “” anche per monitorare l’ambiente, prevenire e reprimere il “sacchetto selvaggio”, fenomeno attivo soprattutto nelle aree periferiche. “Anche in questo caso, come con i Pnrr – prosegue la ...