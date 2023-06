Pomezia | primo Consiglio Comunale “di fuoco” | opposizione subito all’attacco | nominati intanto i primi due Assessori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Doveva essere soltanto una formalità e invece ilsotto dell’era Felici si ètrasformato in un’occasione per lanciare attacchi – specie dall’nei confronti della maggioranza – e reciproche accuse. Solitamente infatti la riunione d’apertura di una nuova Amministrazione è dedicata quasi interamente all’espletamento delle formalità burocratiche con le varie nomine (Presidente del, Vicepresidente, ecc.) e al massimo la presentazione della Giunta, o di una parte di essa (che comunque c’è stata considerando la presentazione di due); e invece nel corso della seduta fiume di ieri, durata oltre tre ore, in più di un’occasione si è assistito a un duro botta e risposta tra quasi tutta l’e ...