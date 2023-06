Poliziotti arrestati a Verona | Piantedosi | “Fatti di enorme gravità se confermati”

Sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinquein servizio alle Volanti della Questura. Nei loro confronti la Procura della repubblica scaligera ha avanzato al gip Livia Magri l'applicazione di misure interdittive, come la sospensione ...Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo gli arresti dia Verona. "La Polizia di Stato che conosco e a cui rinnovo la mia stima e gratitudine per le delicate ...... sorella di Giuseppe, l'operaio di Varese morto nel giugno 2008 dopo una notte trascorsa in caserma, commentando la vicenda dei 5della questura di Veronaieri per tortura e atti ...

Poliziotti arrestati per tortura e abusi, indagati altri 17 colleghi L'Arena

Sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinque poliziotti in servizio alle Volanti dell ...(Adnkronos) – “Le vicende che emergono dall’inchiesta di Verona, ove fossero confermate, sarebbero di enorme gravità, lesive innanzitutto della dignità delle vittime ma anche dell’onore e della reputa ...