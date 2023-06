Poliziotti arrestati a Verona | le vittime costrette a rotolarsi nell' urina | Ti faccio vedere io quante capocciate alla porta e io ridevo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Leggi Anche, torture e pestaggi in Questura:un ispettore e quattro agenti Leggi Anche Milano, trans presa a mangaate: agenti denunciati per tortura Quella che il gip descrive ...

approfondimento Verona, cinqueper tortura e pestaggi in questura FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Carabinieri Piacenza, cosa si sa sugli arresti alla ...Leggi Anche Verona, torture e pestaggi in Questura:un ispettore e quattro agenti Leggi Anche Milano, trans presa a manganellate: agenti ... In un caso duesono accusati non solo di ...In uno degli episodi di violenza, dueavrebbero picchiato una persona sottoposta a fermo di identificazione, poi l'avrebbero costretta a urinare per terra, infine "forzata a usare il ...

Poliziotti arrestati a Verona, parla una vittima delle torture: Picchiato e trascinato nell'urina Fanpage.it

5 poliziotti arrestati: pestaggi e sevizie sui migranti”. A centro pagina spicca l’inchiesta sulle violenze ai danni di senzatetto e migranti da parte di alcuni poliziotti di Verona (“La questura ...Hanno «tradito la propria funzione, comprimendo i diritti e le libertà di soggetti sottoposti alla loro autorità offendendone la stessa dignità di ...