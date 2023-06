Poliziotti arrestati a Verona | le vittime costrette a rotolarsi nell' urina - Spray al peperoncino negli occhi senza motivo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Leggi Anche, torture e pestaggi in Questura:un ispettore e quattro agenti Leggi Anche Milano, trans presa a mangaate: agenti denunciati per tortura Quella che il gip descrive ...

Verona, arrestati 5 poliziotti: sono accusati di tortura e lesioni Adnkronos

Cinque poliziotti sono stati arrestati a Verona per violenze commesse nei confronti di persone sottoposte, a vario titolo, alla loro custodia. Il questore Roberto Massucci è arrivato a Verona ad ...Hanno «tradito la propria funzione, comprimendo i diritti e le libertà di soggetti sottoposti alla loro autorità offendendone la stessa dignità di ...