Poliziotti arrestati a Verona | Ilaria Cucchi | Body cam e numeri per agenti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Ho chiesto l'introduzione delleCam e deiidentificativi" per le forze dell'ordine. Sono le parole di, senatrice di Sinistra Italiana, dopo il caso dei...

Dalle carte dell'indagine emerge che alcunitenevano per sé piccole somme di denaro ... vengono intercettate le conversazioni tra due degli agenti: il 35enne Filippo Failla Rifici ...Sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinquein servizio alle Volanti della Questura. Nei loro confronti la Procura della repubblica scaligera ha avanzato al gip Livia Magri l'applicazione di misure interdittive, come la sospensione ...Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo gli arresti dia Verona. "La Polizia di Stato che conosco e a cui rinnovo la mia stima e gratitudine per le delicate ...

Poliziotti arrestati per tortura e abusi, indagati altri 17 colleghi L'Arena

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - 'Ho chiesto l'introduzione delle Body Cam e dei numeri identificativi' per le forze dell'ordine. Sono le parole di ...Sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinque poliziotti in servizio alle Volanti dell ...