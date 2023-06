Pnrr | Sensi Pd | ' pubblicare relazione su stato attuazione | da trasparenza a inesistenza' 2

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Ieri era@amendolaenzo a chiederne conto in aula a Montecitorio e oggi in una intervista. Oggi noi in Commissione. Stiamo messi così, con questo rispetto delle istituzioni e delle procedure, all'insegna della prestidigitazione. Il #, chi l'ha visto?", aggiunge in un altro tweet.

... 'Chiedere agli investimenti deldi modificare rapidamente questo stato di cose sarebbe ...al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte di Ico 2006 srl aidell'......"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ()" ...'Per le scuole secondarie è richiesto anche il possesso della certificazione dei 24 CFU aidel DM ......a sostenere attivamente gli interventi presentati e cogliere ogni opportunità offerta dalper ...al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte di Ico 2006 srl ai...

Ultimo'ora: Pnrr: Sensi (Pd), 'pubblicare relazione su stato ... La Svolta

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Chiedo in Commissione Affari Europei di sollecitare la pubblicazione della relazione sullo stato di attuazione del #Pnrr, ancora latitante. Il Presidente, con una magia, mi ...La riforma della giustizia digitale civile non è stata accompagnata né precorsa dalla riorganizzazione delle risorse e delle infrastrutture tecnologiche. E anche il nuovo intervento del legislatore no ...