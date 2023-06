Pnrr | opposizioni attaccano Fitto Intanto passa alla Camera il decreto che allenta i controlli della Corte dei Conti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Attendiamo ancora la relazione del ministro- accusa il Pd con Alessandro Alfieri, responsabile Pnnr e Riforme nella segreteria Dem - e faccio fatica a comprendere il motivo di questo ritardo. La verità è che questo governo è ossessionato da chi deve gestire soldi e da chi deve controllare le procedure, ma non si preoccupavera priorità che è spendere i soldi e spenderli bene"

Mentre è di nuovo sotto attacco per i ritardi nella gestione del, con leche per tutta la giornata hanno lamentato la mancata trasmissione al Parlamento della relazione semestrale ...di nuovo all'attacco sulla gestione delda parte del governo. Sotto accusa la mancata trasmissione al Parlamento della relazione semestrale sull'attuazione del piano.Parole contestate dalle: " Invece di puntare il dito contro chi ha contrastato per una ...di fatto sta bloccando lo sviluppo del nostro Paese perché incapace di spendere i fondi del", ...

