Pnrr | Gori-Palazzi-Possamai | ' no deriva ungherese ma spreco opportunità unica' **

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "In questo momento il tema non è la ‘', bensì non gettare alle ortiche un'per il Paese". Lo scrivono a proposito di Pnrr i sindaci Pd di Bergamo, Giorgio, di Mantova, Mattia, e il neo eletto primo cittadino di Vicenza, Giacomo. "Si eviti una discussione surreale, il problema è molto più serio e -suggeriscono i tre sindaci dem- merita un nuovo patto Stato, Regioni e Comuni, a partire dal Governo che deve chiaramente dire se intende modificare alcuni obiettivi e contenuti del Piano, ma nel caso confrontarsi quanto prima e nel merito con la Commissione Europea, come già hanno fatto gli esecutivi di altri Paesi". "La discussione politica di questi giorni sul Pnrr distoglie l'attenzione dal ...

... annota Cristiano, ideatore e coordinatore del Patto. La riforma delle politiche per la non ... È vero che i decreti delegati - timeline delalla mano - devono essere emanati dal Governo entro ......, Sala, Emiliano, Castagnetti, Parrini attaccano la neo - segretaria Solo Dario Franceschini ... Meloni regola i conti sulBankitalia, Visco vede rosa. Cdm, ok al ddl Made in Italy L'...Le parole di Luigi Mennella sulIl sindaco ha risposto alla domanda sui fondicosì: '... L'obiettivo è di portare a termine queste cose e da ex vicepresidente dellaspero di ultimare ...

**Pnrr: Gori-Palazzi-Possamai, 'no deriva ungherese ma spreco ... Il Dubbio

Tra storia e innovazione, tradizione e cambiamento, la capitale del Nord spicca per la capacità di tenere insieme metropoli e provincia, territori diversi, ...Lo scrive su Twitter Giorgio Gori, rilanciando l'articolo della deputata del Pd sul 'Foglio'. "Altrettanto giusto e importante impegnarsi nel Parlamento italiano affinché l’Italia usi le risorse del ...