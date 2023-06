(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) – ‘I controlli sulci sono e verranno effettuati dall’Unione Europea alla conclusione con l’approvazione dei nostri progetti. Ma con alcune sagge proposte il nostroha cercato dire la moltiplicazione dei controlli, che sarebbero serviti soltanto a paralizzare ladei fondi. Il problema attuale è il controllo concomitante”. Così il vicepresidente del Senato Maurizio(FI) ad Agorà, su Rai3.“Ovviamente poi non bisogna perdere questa grande occasione – prosegue – e infatti il nostrosta facendo tutte le verifiche necessarie per poter gestire al meglio ile affinché si possano utilizzare tutti i fondi messi a nostra disposizione. Dobbiamo solo essere fiduciosi. Io ritengo che il ...

Pnrr: Gasparri, 'controlli a Ue, governo evita paralisi gestione fondi' Gazzetta di Modena

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "I controlli sul Pnrr ci sono e verranno effettuati dall'Unione Europea alla conclusione con l'approvazione dei nostri progetti. Ma con alcune sagge proposte il nostro gover ...