Più precariato per tutti | Forza Italia e Iv ora vogliono abolire il contributo addizionale che le aziende pagano sui contratti a termine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Non basta la riduzione delle tutele per i lavoratori a cui viene proposto il rinnovo di un contratto precario, già prevista nel decreto Lavoro varato dal governo Meloni il Primo maggio. Secondo, spalleggiata da Autonomie e Azione-viva, la liberalizzazione del lavoro ada tempo invocata da Confindustria deve essere accompagnata da un ulteriore regalo alle imprese: l’azzeramento delche i datori devono versare all’Inps per i dipendenti non stabili. A prevederlo sono gli identici emendamenti presentati in commissione Affari sociali del Senato da Licia Ronzulli (FI) nonché Dafne Musolino (eletta in Sicilia per Sud chiama Nord di Cateno De Luca) e Daniela Sbrollini (Iv). Al momento il...