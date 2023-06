Pippo Baudo torna in video dopo due anni

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 giugno 2023)- Tg2 Nel giorno del suo 87° compleanno,a sorpresa in. Non accadeva da due, quando prese parte allo show Uà di Claudio Baglioni su Canale 5 nel dicembre del 2021. Da allora più nulla, fino al Tg2 di oggi. “Voglio ringraziarvi, oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa, bellissima. Sì, il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventata una festa speciale perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori (…) Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene, tanto ma tanto, tanto bene” sono le parole con cui ilNazionale è intervenuto in unmessaggio durante il telegiornale delle 13 diretto da Antonio Preziosi per ringraziare ...