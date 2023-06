Pippo Baudo compie 87 anni | il coro di Fiorello a Viva Rai2?- Video

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) –87lo chiama in diretta a ‘?. “, noi ti facciamo ancora tanti auguri! Ti vogliamo bene e sappi che ti aspettiamo sempre. Ora noi finiamo, ma l’anno prossimo, chi lo sa cosa potrà succedere, ma se dovesse esserci un’altra edizione, promettimi che verrai alla prima puntata”. “Allora, io te lo prometto, anzi, te lo garantisco anche, sono sicuro che la prossima edizione ci sarà perché tu la farai”. E’ la promessa diche stamattina nel corso di ‘!’ ha chiamato al telefono lo storico presentatore, che oggi87, per fargli gli auguri. ...

