Piazza Cardinal Pacca | Mastella | “Parole del Soprintendente cristalline | da altri gazzarra con intenti strumentali”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Devo ringraziare ancora una volta ilGennaro Leva per la cristallina chiarezza con la quale ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla vicenda di, intorno alla quale, fuori dal perimetro istituzionale e con malcelatifurbeschi, tentano di costruire unache ha un evidente intento strumentale”, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “E’ arrivato il momento di ristabilire la verità dei fatti. In quell’area, di cui ora gli archeologi del giorno dopo glorificano le magnifiche sorti, c’era un parcheggio. Automobili e angoli di degrado. E’ stata quest’amministrazione, utilizzando la leva dei fondi Pics, a finanziare gli scavi archeologici che ...

La gestione di AXA IM Alts renderà altresì possibile la pedonalizzazione diSalvatore Quasimodo e ViaCaprara, così come la riqualificazione di una porzione del Parco delle Basiliche, ...... tortelloni verdi con le noci, tortelloni con ricotta e ortica, il tortelloneLambertini e ... organizzano eventi di animazione inAndrea Costa con aperitivi, punto ristoro, concerti e ...Nel mirino le minacce che avrebbe subito un dipendente dell'azienda e l'incendio di due parcometri inPacca, di cui sono ritenuti responsabili, su mandato di De Luca, Lepore e ...

Piazza Cardinal Pacca, il Comune assicura: “Gli scavi ... anteprima24.it

Negli ultimi tempi abbiamo assistito tutti alla polemica sorta intorno alla opportunità di eseguire scavi archeologici in piazza Card. Pacca (ex piazza S. Maria) per la realizzazione di opere connesse ...Anche Pier Paolo Virdis, ex calciatore del Milan, si è espresso sul proprio profilo Instagram sulla vicenda legata alla separazione con Paolo Maldini. Di seguito il messaggio completo: ...