Piani di zona | Gualtieri | “Per 60mila famiglie possibile proprietà dell’immobile in cui vivono”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Oggi l’Assemblea Capitolina ha dato il via libera, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, a una delibera molto importante per la nostra città: circa 60 milapotranno acquistare lain cui. Per 17di, le aree di edilizia popolare realizzate a partire dagli anni Sessanta, si trasforma finalmente il diritto di superficie in diritto di piena, un provvedimento che le cittadine e i cittadini che abitano in quei quartieri attendevano da circa vent’anni. Questo risultato positivo si affianca al lavoro che ha consentito, grazie all’implementazione del nuovo sistema informatizzato, di gestire in modo totalmente digitalizzato le pratiche su affrancazioni e trasformazioni, per andare sempre più verso una svolta ...

"Oggi l'Assemblea Capitolina ha dato il via libera, su proposta dell'Assessorato all'Urbanistica, a una delibera molto importante per la nostra città: circa 60 mila famiglie potranno acquistare la pro ...26 del 12 maggio 2023 che istituisce quattro commissioni speciali: "Giubileo 2025", "Expo 2030 e grandi eventi", "Piani di zona per l'edilizia economica e popolare" e "Semplificazione amministrativa".