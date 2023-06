Pestaggi in questura a Verona | il Gip | ' Torture con sadico godimento'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nei confronti di Alessandro Migliore , il principale indagato diper le presuntee lesioni in, 'sarebbe stata indispensabile la custodia in carcere'. Lo scrive il Gip di ...

Vi sono iindi Mattia Tacchi e di Nicolae Daju , per cui il pm configura il reato di tortura , e di Adil Tantaoui, con l'accusa di lesioni. C'è infine l'ipotesi di peculato, per ...Lo dimostrano ha aggiunto il titolare del Viminale la fiducia accordata dalla Procura della Repubblica che ha delegato alla Squadra mobile delladi Verona lo svolgimento delle indagini e il ...Vi sono iindi Mattia Tacchi e di Nicolae Daju, per cui il pm configura il reato di tortura, e di Adil Tantaoui, con l'accusa di lesioni. C'è infine l'ipotesi di peculato, per ...

Schiaffi, calci, spray urticante. Ecco le torture nella questura di Verona, un ispettore e quattro agenti arr… La Stampa

Nei confronti di Alessandro Migliore, il principale indagato di Verona per le presunte torture e lesioni in Questura, «sarebbe stata indispensabile la custodia in carcere». Lo scrive ...Ventitré i poliziotti trasferiti oltre ai cinque agli arresti domiciliari. Dall’ordinanza emergono altri dettagli inquietanti ...