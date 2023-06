Persino le fedeli amanti della camicia maschile dovranno ricredersi Le alleate di stile più glamour di stagione

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una blusa semplice semplice, l’investimento sul lungo periodo da fare con l’avvicinarsi dell’estate. I motivi sono i più disparati: si indossa in ufficio, ma anche per un matrimonio o una cerimonia; di giorno o di sera, eleva anche il più basico paio di jeans; e dura nel tempo. Difficile trovare dei pezzi più sempiterni delle camicette donna eleganti; a discapito del numero infinito di varianti, sono sostanzialmente sempre uguali a se stesse – e questa è la loro vera forza. 20 bluse leggere PE23 guarda le foto Leggi anche › Il look ...