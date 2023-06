Per la Sampdoria di Radrizzani Paratici consulente ombra e Mencucci A D?

Il campionato è finito domenica, ma si stanno giocando tante partite su più campi e tutte decisiveil futuro della. Dall'Inghilterra non hanno dubbi. Si attende l'annuncio ufficiale, ma Andrea Radrizzani ha venduto le sue quote del Leeds United, pari al 56% del totale, al socio di ......corso di speaker radiofonico abbinato ad un realityaspiranti speaker dal titolo "Radio Contest". Rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, avrà […] Genova Sport Calcio,: ...Subito dietro c'è la Fiorentina, che se stasera a Praga batte il West Ham in finale di Conference si qualifical'Europa League.e Cremonese retrocesse in Serie B, Spezia e Verona si ...

Sampdoria, per la cessione della società situazione ancora complessa: le news Sky Sport

GENOVA - Il salvataggio della Sampdoria non si è ancora concluso. E serve diradare il più in fretta possibile le ultime nubi. Nonostante l'intesa raggiunta tra Massimo Ferrero, il cda guidato da Lanna ...Gli addii di Maldini e Massara al Milan e Tare alla Lazio e la trattativa Juve-Napoli per Giuntoli Il valzer dei direttori sportivi interessa pure il Doria ...