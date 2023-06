Pentathlon | Europei under 17 e under 19 | oro a squadre per l’Italia davanti a Francia e Ungheria

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Giornata da ricordare per i colori azzurri ai CampionatiU17 & U19 diModerno, in corso a Druskininkai, in Lituania. Tre medaglie il bottino di oggi della squadra italiana, nella prima competizione internazionale con la nuova disciplina a ostacoli. La campionessa italiana U15 e U17 Annachiara Allara (Junior Asti) ha conquistato il bronzo nella gara femminile U17. La classe 2009 è stata protagonista di un’ottima prova, chiusa alle spalle delle ungheresi Emma Herbak e Linda Haraszin. Nel pomeriggio, poi, due importanti medaglie dalla gara maschile U19. Matteo Bovenzi (Area 51), già bronzo in staffetta lo scorso sabato con Denis Agavriloaie (P.M. Ippocampo), ha chiuso al terzo posto la gara individuale, bissando il risultato di un anno fa alla rassegna continentale di Cracovia. L’atleta azzurro ha terminato vicinissimo ...

ROMA " Arriva la seconda medaglia italiana ai CampionatiU17 & U19 dimoderno, in corso a Druskininkai, in Lituania. Dopo il bronzo nella staffetta maschile U19 conquistato da Matteo Bovenzi e Denis Agavriloaie lo scorso sabato, oggi è ...IlModerno fa tappa ora a Cracovia (Polonia) dal 25 giugno al 1° luglio per i Giochi... Westher Molteni pronto per vivere una nuova esperienza ai Giochinel 3x3 di basket. Il ... Florina e Katharina Jurt, impegnate tutte nelmoderno, e la coppia formata da Ga lle e ...

Allara conquista il bronzo agli Europei U.17 di pentathlon ... Padova News

ROMA (ITALPRESS) - Giornata da ricordare per i colori azzurri ai Campionati Europei U17 e U19 di Pentathlon Moderno, in corso a Druskininkai, in Lituania.L'astigiana protagonista in Lituania di un'ottima gara, chiusa con 1102 punti ROMA (ITALPRESS) - Arriva la seconda medaglia italiana ai ...