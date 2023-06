Pedullà | «Milinkovic-Savic a Inzaghi piace molto! Accordo con…»

(Di mercoledì 7 giugno 2023)lancia le ultime di calciomercato. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato” parla anche dell’interesse diper. Questa la situazione del calciatore della Lazio. INTERESSE – Secondo Alfredol’allenatore dell’Inter sarebbe interessato a. L’esperto di calciomercato spiega la situazione su Sportitialia: «Ha uncon la Juventus da novembre ma poi i bianconeri hanno avuto altri problemi.molto a Simone. Tutto dipenderà molto da Lotito. Ha un contratto con la Lazio che non rinnova. Le cose sono due: o va in scadenza o accetta i 30 milioni. Credo che lui possa restare in Italia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

