Patteggiamenti Juve | spunta la ‘sezione’ in tribunale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lantus ha patteggiato per il caso stipendi, riuscendo ad evitare altri punti di penalizzazione. Per la società bianconera solo una multa. Un patteggiamento che ha fatto scalpore, perché nessuno si aspettava che dinanzi ad un problema così grave i bianconeri potevano cavarsela solo una multa di circa 800 mila euro. Ovviamente il patteggiamento è previsto dalla legge e quindi la società, ammettendo la colpa, ha avuto modo di avere uno sconto di pena, evitando altre penalizzazioni dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista mediatico, però, laha fatto sapere di non ritenersi colpevole, ma alla fine ha deciso di patteggiare. Sarà anche per questo che sono nati tantissimi sfottò sul web contro i bianconeri. Addirittura in un ufficio di uncampano è apparsa la scritta ‘Sezione’ con il ...

7:58tra plusvalenze e stipendi: cosa succede ora Il prossimo mese sarà decisivo per il club ... tra afflittività e. ...Processi intrecciati ePer la manovra stipendi, in assenza di, si ... Dove quindi lapotrebbe partire con una penalizzazione di 3 o 5 punti. O peggiore, se non ...Commenta per primo Qui parliamo solo del campo. Tribunali e sentenze e iche verranno, possono aspettare. Sul campo, come piace dire ad Allegri, ma solo quando e come vuole Allegri, che anche prima di Siviglia eviterà di legare il giudizio sulla stagione ...

Perché la Juve non paga solo 718mila euro e patteggiare non è ammettere Tuttosport

Nei cieli juventini c'è più nero e grigio che bianco: la società dovrà ripartire dalle macerie della precedente gestione e tuffarsi in un percorso nuovo in cui mancherà la partecipazione alla Champion ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...