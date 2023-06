Parte con successo Finnexta

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il portale di equity crowdfunding del sistema camerale italiano realizzato da Innexta La prima campagna ospitata, re-lender, va in overfunding in poche ore e attrae quasi 200 investitori Il direttore generale di Innexta, Danilo Maiocchi: “fintech al fianco di PMI e piccoli investitori. Collaboreremo con tutte le piattaforme di crowdinvesting”, la piattaforma di crowdfunding delle camere di Commercio italiane, conquista sin dai primi minuti di vita, la fiducia del mercato, raccogliendo in meno di due giorni circa 400mila euro, convogliati, da oltre 180 investitori, sulla sua prima campagna ospitata: quella di Re-Lender, portale di lending crowdfunding che supera così il suo obiettivo minimo (350mila euro), raggiungendo l’ “overfunding”, come si dice in gergo tecnico. Segno evidente che c’è un bisogno tangibile, dadelle piccole e medie ...