“Parole irrispettose” | gli opinionisti Valsecchi e Bobbi si scusano per le battute sessiste in diretta tv | ma Sky li sospende

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Mi dispiace, tanto, perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio didi cattivo gusto e ho usatonon adatte e. E io non lo sono. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky. Davvero”: a scusarsi tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram per leandate in onda durante lapost-gara del GP di Spagna, è Davide, ex pilota lombardo ormai da anni a Sky Sport, commentatore ufficiale del Mondiale di Formula 1.infatti, insieme al suo collega Matteo, è finito al centro delle polemiche per una serie divolgari indirizzate ad una ragazza che era stata inquadrata casualmente durante ...