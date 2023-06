Parla l’ad Furlani | ‘Grazie a Maldini e Massara Ecco la nuova era | sarà un grande Milan’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) 2023-06-07 00:05:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’amministratore delegato del Milan, Giorgio, ha concesso un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, le prime parole dopo l’esonero di Paoloe una proiezione sul futuro rossonero: “Per prima cosa voglio dire grazie a Paolo e Ricky ed esprimere la gratitudine di tutti i collaboratori del Milan per il loro rilevante contributo al Club in questi anni. Paolo è stato fra più grandi giocatori di sempre e come dirigente, insieme a Ricky, ha giocato un ruolo importante per conseguire il nostro 19° scudetto. Ci dispiace vederli andare via”. SULLA DECISIONE – “Nel nostro club analizziamo costantemente le strategie e i modelli più idonei per garantire che il Milan possa continuare a progredire dentro e fuori dal campo, per competere con le squadre leader ...