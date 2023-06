Papa Francesco sarà operato al Gemelli | ecco perché e come sta oggi

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dovrà essere. Il Pontefice dovrà recarsi al Policlinico Universitario A.di Roma per sottoporsi a un’operazione chirurgica all’intestino. Si tratta del terzo ricovero in due anni per, che ha sempre dimostrato una grande forza d’animo e una profonda fiducia in Dio. La sua testimonianza di vita e la sua azione pastorale sono fonte di ispirazione per milioni di fedeli e anche di non credenti in tutto il mondo.si opera, le cause Secondo quanto comunicato dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, l’operazione è stata concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre e si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub ...

si trova ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale - spiega una nota della Santa Sede - a causa di un "laparocele incarcerato"...Nel pomeriggio è andato in Vaticano per una visita aÈ stata una giornata di appuntamenti istituzionali a Roma per il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky . Con un apparato di ...Vladimir Putin 'non vuole incontrare né il cardinal Zuppi, né'. L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, spiega perché la missione di pacere del Vaticano che ha incontrato il favore di Kiev non trova la stessa accoglienza a ...

Al Gemelli si era recato anche nei giorni scorsi per alcune analisi definite «programmate». Oggi, dopo l'udienza, il Papa è tornato nuovamente nel Policlino universitario per sottoporsi a un intervent ...Papa Francesco è giunto in Piazza San Pietro per tenere la consueta udienza del mercoledì. Il Pontefice, accolto dalle acclamazioni e dagli applausi della ...