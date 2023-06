Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento di laparotomia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Al termine dell’udienza generale,è tornato al Policlinico universitariodi Roma per essere sottoposto a unchirurgico die plastica della parete addominali con protesi. A dare notizia del nuovo ricovero del pontefice, che dovrebbe durare qualche giorno, è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.si sottoporrà a undi: prevista una degenza di diversi giorni Nel primo pomeriggio Bergoglio sarà sottoposto all’in anestesia generale: “L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi ...

L'indicazione del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al "termine dell'udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di ...di nuovo ricoverato. Nel pomeriggio, per un'occlusione intestinale, sarà sottoposto, al Gemelli , a un intervento chirurgico di laparatomia e plastica della parete addominale con ...Leggi Anche Roma,è stato operato al Policlinico Gemelli - Il Pontefice resterà in ospedale almeno 5 giorni Leggi Anche Che cos'è la stenosi del colon, che ha costrettoa un intervento al ...

AGI - Francesco si trova all'ospedale Gemelli di Roma dove è stato ricoverato. Ieri era stato sottoposto ad alcuni accertamenti presso il nosocomio romano. Secondo quanto si apprende, dopo l'udienza ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...