Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma per un intervento di laparotomia in anestesia totale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Operazione prevista nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno per. Il Pontefice sarà sottoposto all’ospedalead undied una plastica della parete addominale. Grande attenzione per la salute del Santo Padre, che dovrà poi essere tenuto sotto osservazion

Vladimir Putin 'non vuole incontrare né il cardinal Zuppi, né'. L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, spiega perché la missione di pacere del Vaticano che ha incontrato il favore di Kiev non trova la stessa accoglienza a ...andrà al Gemelli, previsto un ricoveroalla struttura geriatrica del policlinico Gemelli dove è già stato ieri. A quanto apprende l'Ansa, per Bergoglio è previsto un intervento con un ricovero di almeno due giorni.Lo ha annunciato, al termine dell'udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. "Accogliamo questo invito, pregando per la fine delle guerre nel mondo e specialmente ...

(Adnkronos) – Papa Francesco sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia. Intervento che è “conseguenza della precedente operazione a cui si era sottoposto che nel ...Scatizzi: “Dovrà usare una panciera per alcuni mesi”. Il gastroenterologo Fracasso: “L’ernia Si forma al di sopra di una cicatrice. A volte richiede una laparotomia o un’incisione sulla pancia” ...