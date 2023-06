Papa Francesco | nessuna complicazione per l’intervento all’addome Il chirurgo | “Sta bene | ha già scherzato”

AGI - È terminato l'intervento chirurgico per laparocele incarcerato al quale è stato sottoposto. Lo rende noto la Santa sede. L'operazione , in anestesia generale, è durata tre ore e non ci sono state complicazioni. L'intervento, resosi necessario per un'ernia sviluppatasi sulla ...Lo comunica il dottor Alfieri dal Policlinico dove il Pontefice si trova per un'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi 'a causa di un laparocele ...'Tutta la nostra comunità augura una serena convalescenza e una pronta guarigione ache si è sottoposto ad un'operazione al Policlinico Gemelli. #Roma vuole bene al suo Vescovo e non vede l'ora di riabbracciarlo'. Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il sindaco Bucci ha portato in dono al Pontefice la bandiera di “The Ocean Race Genova The Grand Finale”, la competizione benedetta dal Papa ...Papa Francesco è stato operato di laparocele incarcerato, un'ernia che si forma su una cicatrice: ecco che cos'è e come si cura secondo l'esperto ...