Papa Francesco fuori dalla sala operatoria | intervento di 3 ore «senza complicazioni»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) È durato tre ore l’a cui è stato sottopostoal Policlinico Gemelli di Roma. L’in anestesia generale di laparotomia e plastica della parete addominale con protesisi si è svolto, secondo quanto comunica lastampa del Vaticano. Lasciata la, il pontefice è stato trasferito nel suo appartamento al decimo piano dell’ospedale. La mattinata delera cominciata come una normale giornata di lavoro, che prima del ricovero aveva avuto anche due udienze private e quella generale in piazza San Pietro. «L’operazione concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, – come spiegato...

Lo comunica la Sala stampa vaticana. Il Pontefice si trova al Gemelli per un'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi 'a causa di un laparocele incarcerato ...è in sala operatoria per un intervento all'addome e il mondo intero è in apprensione. Nella tarda mattinata, il Pontefice ha raggiunto il policlinico Gemelli di Roma, dove si era già ...Dopo l'udienza generale in Piazza San Pietro,è arrivato al Policlinico Universitario A. Gemelli dove sarà sottoposto a un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, come ha riferito la sala stampa ...

«La diverticolite è tornata, però è sotto controllo», aveva detto a fine gennaio. Ed è per questo che, dopo l’udienza generale, Francesco è tornato oggi al Gemelli… Leggi ...'Nessuna complicazione'. Il pontefice è ora nel suo appartamento al decimo piano del policlinico - L'arrivo in ospedale VIDEO. Degenza di diversi giorni. Chi è il chirurgo che lo opera. Mattarella: 'T ...