Papa Francesco di nuovo ricoverato | sarà sottoposto a intervento di laparotomia DIRETTA

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Ponteficea un'operazione chirurgica die plastica della parete addominale con protesi "a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti". A dirlo è il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L'operazione è prevista in serata. L’Ufficio Stampa del Gemelli sta lavorando per organizzare una conferenza stampa successiva all'

è stato ricoverato al Policlinico Universitario Gemelli per "un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". Lo ha detto in una comunicazione ai ...La notizia, annunciata poche ore fa dal Vaticano :dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione di un laparocele . Si tratta di un'ernia addominale formatasi in corrispondenza di una cicatrice, frutto, nel caso del,...Il Pontefice sarà sottoposto a un'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi 'a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ...

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Universitario Gemelli per "un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". (ANSA) ...