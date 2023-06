Papa Francesco di nuovo ricoverato | sarà sottoposto a intervento di laparatomia DIRETTA

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Ponteficea un'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi "a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti". A dirlo è il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L'operazione è prevista in serata. L’Ufficio Stampa del Gemelli sta lavorando per organizzare una conferenza stampa successiva all'

Il Pontefice sarà sottoposto a un'operazione chirurgica di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi 'a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ...'Il viaggio del cardinal Zuppi penso sia un prezioso tentativo che rientra nel magistero della Chiesa e nel messaggio di, cioè provare a trovare un registro diverso, a spostare l'attenzione dal doveroso sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina alla moltiplicazione di iniziative per il cessate il fuoco ...Sua Eminenza il cardinale Oscar Cantoni , con l'intera Chiesa di Como, accompagnano con la preghiera. Il pontefice ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli per essere sottoposto a intervento chirurgico. "Affidiamo il Santo Padre alla Madonna di Tirano , invocata come Madre ...

Francesco pronto a tornare in sala operatoria nonostante le resistenze del passato. Tutti i dettagli dell'intervento ...Papa Francesco è di nuovo in ospedale, questa volta per un intervento chirurgico. L’esperto spiega perché e che intervento è stato deciso ...