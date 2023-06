Papa Francesco di nuovo ricoverato al Gemelli | “Sarà operato all’intestino”

(Di mercoledì 7 giugno 2023)ricovero per: il Pontefice, infatti, si è recato al policlinicodove nel primo pomeriggio di mercoledì 7 giugno verràper il rischio di un’occlusione intestinale. Nella giornata di ieri, martedì 6 giugno, Bergoglio, dopo una visita al Fondo Assistenza Sanitaria, l’ambulatorio vaticano, si era recato alper fare una Tac. I risultati hanno convinto i medici operare ilnel nosocomio romano per la terza volta dopo quelli del 2021, durato dieci giorni, e del 29 marzo 2023, quest’ultimo a causa di una bronchite, durato tre giorni. “Il Santo Padre – ha reso noto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni – al termine dell’Udienza Generale si è recato presso ...

L'indicazione del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al "termine dell'udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di ...di nuovo ricoverato. Nel pomeriggio, per un'occlusione intestinale, sarà sottoposto, al Gemelli , a un intervento chirurgico di laparatomia e plastica della parete addominale con ...Leggi Anche Roma,è stato operato al Policlinico Gemelli - Il Pontefice resterà in ospedale almeno 5 giorni Leggi Anche Che cos'è la stenosi del colon, che ha costrettoa un intervento al ...

ROMA – Papa Francesco torna al Policlinico Gemelli dopo gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri. Il pontefice verrà sottoposto nel pomeriggio ad un intervento al colon, che prevederà una ...Roma, 7 giu. (askanews) - Papa Francesco 'al termine dell'Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel ...