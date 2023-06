Papa Francesco di nuovo ricoverato al Gemelli | oggi sarà operato per il rischio di occlusione intestinale

(Di mercoledì 7 giugno 2023)ricovero al Policlinicodi Roma per. Bergoglionella giornata odierna per ildi un’. L’intervento, considerato urgente, segue quello al colon a cui il Pontefice fu sottoposto il 4 luglio 2021. Si prevede un ricovero di alcuni giorni. Ieri mattina, dopo essere stato al Fondo Assistenza Sanitaria, ovvero l’ambulatorio vaticano, ilsi era recato alper fare una tac. I risultati dell’esame diagnostico hanno convinto i medici della necessità di rioperare Bergoglio. Si tratta del terzo ricovero al Policlinico romano dopo quelli del 2021, durato dieci giorni, e del 29 marzo 2023, quest’ultimo a causa di una bronchite, durato ...

... che recuperi la forza dell'agire comunitario, del mettersi insieme e spendersi per un obiettivo condiviso in piena sintonia con la Dottrina sociale della Chiesa e l'impegno che...parla della forza 'dell'intercessione mossa dalla carità, ecco il motore della missione. ... 'Alla Chiesa', conclude il, 'prima di tanti mezzi, metodi e strutture, che a volte distolgono ...... la città di Lecco tornerà ad accogliere i protagonisti del mondo del cinema per "ridestare lo stupore": questo il titolo della nuova edizione che muove dalle riflessioni cheha ...

Papa Francesco ha dedicato il tema dell'udienza generale alla figura di Santa Teresa di Lisieux, patrona universale delle missioni ..."Domani, alle ore 13, l'Azione Cattolica Internazionale suggerisce ai credenti delle varie confessioni e religioni di raccogliersi in preghiera, dedicando 'Un minuto per la pace'". Lo ha ricordato il ...