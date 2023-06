Papa Francesco di nuovo al Gemelli | sarà operato all' intestino

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per il Pontefice è previsto un intervento di "laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". Il ricovero durerà diversi giorni

La Comunità di Sant'Egidio esprime tutto il suo affetto e la sua vicinanza a"unendosi alle preghiere di tutta la Chiesa per il buon esito dell'intervento chirurgico e il pronto ristabilimento della sua salute". "Lo attendiamo presto nel pieno esercizio del suo ...è stato ricoverato al Policlinico Universitario Gemelli per "un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi". Lo ha detto in una comunicazione ai ...Roma -è tornato al Policlinico Gemelli dopo gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri. Il pontefice verrà sottoposto nel pomeriggio ad un intervento all'intestino, che prevedrà una ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Francesco di nuovo ricoverato, sarà sottoposto a intervento di laparatomia. DIRETTA ...