Papa Francesco | concluso l’intervento chirurgico all’addome | la degenza non sarà breve

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Terminatoa cui è stato sottopostoal Policlinico Gemelli di Roma. Bergoglio è già stato portato nell’appartamento riservato ai pontefici che si trova al decimo piano dell’ospedale ). Al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro,è stato ricoverato al Gemelli, dove, come ha confermato il Vaticano, è stato sottoposto in anestesia generale a un interventodi laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che stava causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. Un intervento, ritenuto urgente, deciso dopo la tac effettuata martedì sempre al Gemelli proprio per evitare ...