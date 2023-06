Papa Francesco al Gemelli | oggi sarà operato all’addome

Nelle prossime oresarà operato al Policlinico Gemelli di Roma per la risoluzione di un laparocele , ovvero un'ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. Si tratta di ...è tornato nuovamente in ospedale, questa volta per un intervento chirurgico . Come si legge in una nota ufficiale, Bergoglio si è recato al Policlinico Gemelli mercoledì 7 giugno, per ...si trova ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale - spiega una nota della Santa Sede - a causa di un "laparocele incarcerato"...

Papa Francesco ancora ricoverato all'ospedale Gemelli per un’operazione: in cosa consiste la laparotomia alla parete addominale, parla l'esperto ...Ricordiamo che Papa Francesco aveva già fatto preoccupare i fedeli riguardo le sue condizioni di salute lo scorso 26 maggio quando, a causa di un forte stato febbrile, era stato costretto a cancellare ...