Papa Francesco al Gemelli | oggi l’intervento in anestesia totale Gli ultimi incontri e il tweet prima del ricovero

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo aver svolto tutti gli impregni previsti in agenda come un normale mercoledì di lavoro,è arrivato al Policlinicodi Roma, dove nel pomeriggio verrà sottoposto ingenerale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. «L’operazione concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, – come spiegato dalla sala stampa della Santa Sede – sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti». Sostanzialmenteha come obiettivo quello di inserire una protesi in modo da scongiurare la possibilità che si creino occlusioni intestinali. L’inserimento della protesi si è reso necessario a causa di alcune ernie che si ...