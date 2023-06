Papa Francesco al Gemelli | oggi 7 giugno sarà nuovamente operato

(Di mercoledì 7 giugno 2023) . L’annuncio ufficiale dalla Sala Stampa vaticananel pomeriggio di, 7sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto fatto sapere dalla Sala Stampa Vaticana il Ponteficesottoposto ad un intervento “di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi”. “L’operazione – si legge nella nota -, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso postrio e la piena ripresa funzionale”. Leggi anche:di ...

Un medico argentino con cui ha scritto un libro - intervista, Nelson Castro ha detto che "è un paziente testardo" e che "non è un paziente facile" , perchè è una "testa dura", ma era ...Dopo l'udienza generale in piazza San Pietrotrasportato al Policlinico. Il problema sarebbe una complicanza nel punto in cui fu operato due anni fa ...sarà operato oggi per un'occlusione intestinale, una condizione patologica caratterizzata dall'arresto del progredire del contenuto intestinale. Condizione che può essere paretica (...

Papa Francesco torna in sala operatoria. Il Pontefice, al «termine dell'udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia ...Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli. Il Pontefice oggi, 7 giugno, è tornato in ospedale per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica addominale: la degenza presso la struttura ...