Papa Bergoglio sarà operato nel pomeriggio all’addome in anestesia generale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nuovamente in ospedale il Pontefice. Il Santo PadreoggiinFrancesco è atteso al CeMi, la struttura geriatrica del policlinico Gemelli di Roma dove era già stato per una visita ieri. Per il Sommo Pontefice è previsto un intervento all’intestino nel primocon un ricovero di diversi giorni. Il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni ha informato cheFrancesco “al termine dell’Udienzasi è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primosottoposto inad un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con ...

