Paolo Brosio | il ricordo della madre Anna | “Attraverso la fede ha salvato la mia esistenza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023), laMarcacci si è spenta lo scorso 18 aprile all’età di 102 anni a seguito di problemi cardiaci avuti nei giorni precedenti. L’ex gieffino sarà tra gli ospiti de “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno, dove si racconterà in una lunga intervista alla conduttrice del talk, Serena Bortone.Marcacci ed il figlio hanno instaurato un legame molto solido che li ha visti negli anni protagonisti anche sul piccolo schermo di spot ed intervenire insieme in svariate trasmissioni, raggiungendo il successo con “Quelli Che Il Calcio” sotto la conduzione di Fabio Fazio, chiamata per vestire il ruolo di tifosa milanista. Nell’ottobre 2022 la donna aveva avuto un malore dovuto ad uno scompenso cardiaco e da quel momento fino agli ultimi giorni di vita le sue ...