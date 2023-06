(Di mercoledì 7 giugno 2023) T orino è stata una promessa ed è ora vita vera, reale, sudata. Una città che per Alexvuol dire occasione, riflettori finalmente puntati addosso. Il giugno 2023 in Serie A come il febbraio ...

Pantani, l'interismo e quella volta contro la Juve: perché Cordaz non è un terzo portiere qualunque La Gazzetta dello Sport

Contro il Torino, sfida in cui si è reso protagonista della grande parata su Sanabria, Alex ha giocato solamente la seconda partita in nerazzurro, a 19 anni dalla prima, dopo una carriera in salita ...