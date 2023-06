Pallavolo | Recine | ' resto fiducioso nonostante il ko | ci riscatteremo nei prossimi giorni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ottawa, 7 giu. - (Adnkronos) - “L'Argentina ha spinto nei punti più importanti, nel fine set nei primi due parziali. Mi è sembrato di rivivere la prima partita con la Francia dell'anno scorso, un po' tesi, dovevamo essere più sciolti. Nel terzo set si è spenta la luce, dobbiamo riscattarci nei, avremo di fronte squadre toste, ma sono, lo scorso anno abbiamo preso il ritmo giocando. Nei primi due set siamo stati sopra, qualcosa di buono quindi l'abbiamo fatto. Domani pausa, lavoreremo per riprendere il ritmo, e giovedì gli USA, dovremo alzare l'asticella”. Lo dice lo schiacciatore azzurro Francescodopo la sconfitta per 3-0 contro l'Argentina all'esordio in Nations League.