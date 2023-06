Pallanuoto | Mondiali under 20 2023 | i convocati dell’Italia Christian Presciutti assistant coach

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Neanche il tempo di annunciare il ritiro allaprofessionistica cheè già pronto a tornare sul piano vasca. L’ex AN Brescia saràdella Nazionale20 guidata da Roberto Brancaccio, pronta a volare verso Bucarest dove in programma ci sono idi categoria. I: Alessandro Balzarini (AN Brescia), Francesco Condemi, Domenico Ruggiero e Tommaso Scollo (CC Ortigia 1928), Samuele Boezi e Pietro Faraglia (Distretti Ecologici Nuoto Roma), Alessandro Gugliotta (Nuoto Catania), Riccardo De Simon (President Bologna), Giglio Alberto Luca Rossi (Pro Recco), Matteo Bragantini (RN Savona), Luca Provenziani (Roma Vis Nova), Roberto Spinelli, ...

Infine, per la pallanuoto, dal 16 al 29 luglio di scena ai Mondiali di Fukuoka anche Settebello e Setterosa. La squadra maschile, che ha vinto per ben quattro volte il titolo iridato (l'ultima nel ... La nazionale italiana femminile di pallanuoto, il 'setterosa', sfiderà in un incontro amichevole l'... le finali di World Cup Long Beach in California (dal 23 al 25 giugno) e ai Mondiali di Fukuoka

