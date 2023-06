Pagani festeggia i suoi primi 25 anni a Modena

StefanoIsnardi, Direttore Ufficio Studi e Progetti Confindustria Nautica, ha rilevato che "... oggi,cinquant'anni di attività con una grande passione per il mare. Se chiedete in cosa ...StefanoIsnardi , direttore ufficio Studi e Progetti Confindustria Nautica, dice: "Il ... Amer Yachts è un'azienda familiare fondata a Sanremo nel 1973 e che, oggi,cinquant'anni di ...ha illustrato il valore dell'industria marittima e dei cantieri navali italiani nel mondo. ... Matteo Berlingieri , ha incantato i presenti presentando la Giraglia Rolex che quest'anno...

Pagani. Il 6 giugno giornata della memoria in onore del Ten. Marco Pittoni Agro24

San Cesario Sul Panaro: Pagani Automobili si appresta a celebrare il suo 25° anniversario e lo farà con un evento che avrà luogo, dal 16 al 18 giugno, nel centro di Modena, precisamente in Piazza Roma ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...