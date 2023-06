Padre di Justin Bieber fa infuriare la comunità LGBTQ con un post assurdo

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il mese del Pride non è fatto solo di sfilate, rivendicazioni di diritti, celebrazioni e ricordo delle battaglie fatte (e punto della situazione su quelle da portare avanti), ma anche di dichiarazioni più o meno imbarazzanti di chi fatica ad ammettere la propria omofobia. L’ultimo a vomitare un’assurdità è stato ildi. Jeremypoco fa ha pubblicato una storia Instagram davvero singolare: “Questo mese non dimenticate di ringraziare una persona etero per la vostra esistenza“. Evidentemente il signore in questione dimentica che esistono le famiglie arcobaleno e che anche lesbiche e omosessuali sono capaci di dare la vita. Ildi: “Celebriamo le famiglie”. Non contento ildella popstar ha anche pubblicato ...