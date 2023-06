Permettere ai bimbi appena nati di vivere il contatto fisico stretto con i propri padri. È quella chiamata 'Pelle a ...A partire da sabato 10 giugno, per sei settimane, Sentieri Sonori,patrocinata dalla Provincia di, propone sei concerti di artisti provenienti da tutto il mondo , allestiti su ...approfondimento Pride Village Virgo, ail più grande Festival LGBTQIA+ d'Italia FOTOGALLERY ... L'obiettivo, come ripete nei video realizzati per l', è eliminare l'AIDS, per sempre, ...

Padova, l'iniziativa "Pelle a pelle con il papà" per i neonati - Luce Luce

Torna da aprile a giugno 2023 “FAI un giro in Villa”, festival laboratorio del vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto. I ...Dal 17 al 24 giugno, Padova, Città Europea dello Sport, sarà la capitale della BMX: tre giorni di gare e, soprattutto, un ricco programma di promozione del ciclismo rappresenteranno il cuore dell’iniz ...